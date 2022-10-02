Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

02.10.2022 18:21
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat ŞenerBoluspor: Çağlar Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 86 Furkan Demir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Eray Ataseven), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Şener

Boluspor: Çağlar Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 86 Furkan Demir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Eray Ataseven), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 75 Bregu)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür (Dk. 82 Erol Can Akdağ), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 67 Rotman)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Gökhan Alsan, Dk. 65 Bülent Cevahir (Boluspor), Dk. 79 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Eray Ataseven, Gökhan Alsan, Furkan Demir, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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