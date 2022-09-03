Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 23:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali TunaBitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Murat Cem Akpınar, Borja Sainz, Doğan Can Davas, Sergio, BajicArabam.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Murat Cem Akpınar, Borja Sainz, Doğan Can Davas, Sergio, Bajic

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Uğurcan Yazğılı, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir

Sarı kart: Dk. 27 Sergio (Bitexen Giresunpor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) Ormanlara giriş yasağı bitti, dağ tutkunları yeşilliklere akın etti Ormanlara giriş yasağı bitti, dağ tutkunları yeşilliklere akın etti
Kaynak: AA

Bahtiyar Birinci, Giresunspor, Murat Cem, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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