Gençlerbirliği ikinci yarıya iyi başladı ancak golü bulan taraf MKE Ankaragücü oldu. Tasos'un 51. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

Kaynak: AA

Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika

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