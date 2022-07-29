55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika
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55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı

29.07.2022 22:38
55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı

Stat: EryamanHakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin CanMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya (Dk. 77 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Marlon (Dk. 77 Yasin Güreler), Diack (Dk. 60 Abdullah Durak), Pedrinho (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Tasos (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya (Dk. 77 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Marlon (Dk. 77 Yasin Güreler), Diack (Dk. 60 Abdullah Durak), Pedrinho (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Tasos (Dk. 71 Ariyibi), Zahid (Dk. 71 Şahverdi Çetin), Beridze (Dk. 60 Jese), Sowe (Dk. 60 Macheda)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Abdullah Şahindere (Dk. 64 Grechyshkin), Aksel Aktaş (Dk. 85 Adar Aygür), Tshibola (Dk. 64 İlker Karakaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Alıcı (Dk. 85 Kağan Özkan), Serdarcan Eralp, Musa Şahindere, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 72 Ali Mervan Ablak)

Goller: Dk. 51 Tasos, Dk. 74 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Jese (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 44 Zahid, Dk. 82 Alperen Babacan (MKE Ankaragücü)

55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği karşılaştı.

Başkent derbisinin ilk 20 dakikalık bölümünde, sarı-lacivertli ekip etkili oldu. MKE Ankaragücü'nün yakaladığı karşı karşıya iki gol pozisyonunda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd, başarılı kurtarışlarla skor tabelasının değişmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere sona erdi.

Gençlerbirliği ikinci yarıya iyi başladı ancak golü bulan taraf MKE Ankaragücü oldu. Tasos'un 51. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

74. dakikada MKE Ankaragücü, farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin kullandığı kornerde Sinan Osmanoğlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Jese, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda kaleci Übeyd'in solundan sarı-lacivertli ekibin 3. golünü kaydetti: 3-0

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 3-0 kazanarak TSYD Ankara Şubesi Turnuvası'nda kupayı alan taraf oldu.

Sarı-lacivertli ekibe kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika
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