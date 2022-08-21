Yukatel Kayserispor: 2 - 0 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor: 2 - 0

21.08.2022 21:18
Yukatel Kayserispor: 2 - 0

STAT: Fatih Terim HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia (Dk. 62 Chouiar), Deniz (Dk. 46 Serdar), Berkay (Dk. 80 Mesut), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Mahmut), Szysz (Dk.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia (Dk. 62 Chouiar), Deniz (Dk. 46 Serdar), Berkay (Dk. 80 Mesut), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Mahmut), Szysz (Dk. 73 Crivelli) YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Cardoso (Dk. 73 Baran), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Emrah (Dk. 54 Mane), Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak) GOLLER: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay (Medipol Başakşehir) SARI KARTLAR: Deniz, Lima, Aleksic, Touba, Crivelli (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Turuncu lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Chadli ve 49'uncu dakikada Berkay kaydetti. Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, Kayserispor ise 3 puanda kaldı. Ev sahibi takımın yıldız transferi Mesut Özil de 80'inci dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olurken ilk kez turuncu lacivertli formayı giydi.  18'inci dakikada Thiam'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut kalenin yanından auta çıktı.  22'nci dakikada Lima'nın sol kanattan etkili ve sert ortasında Chadli'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0 30'uncu dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahasında Berkay'ın şutunda kaleci Bilal topa iki hamlede sahip oldu.  Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 49'uncu dakika turuncu lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın meşin yuvarlağı soluna alıp çektiği şut ağlara gitti: 2-0  78'inci dakikada Berkay'ın kendi sahasından alarak hücuma çıktı ve topu Chouiar'a verdi. Fransız futbolcunun sağına alıp çektiği şutta kaleci Bilal gole izin vermedi.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.


- İstanbul
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Kaynak: DHA

Fatih Terim, Kayserispor, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor: 2 - 0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor: 2 - 0 - Son Dakika
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