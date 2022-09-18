Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.09.2022 21:28
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan DuranGöztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mesut Emre Kesik (Dk. 75 Tarık Çamdal), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Hasic (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 75 Ali Akman), Emre Çolak (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mesut Emre Kesik (Dk. 75 Tarık Çamdal), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Hasic (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 75 Ali Akman), Emre Çolak (Dk. 86 Palmer), Yasin Öztekin, Tijanic, Hüsamettin Yener (Dk. 58 Kvasina)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı (Dk. 86 Rahmi Salih Kaya), Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 51 Metehan Yılmaz), Muzaffer Kocaer (Dk. 69 Emre Oymak), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş, Ahmet Dereli (Dk. 69 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 82 Yasin Öztekin (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 47 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Erdi Dikmen (Altınordu)

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Spor Toto 1. Lig 6. haftanın kapanış maçında Göztepe, İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Altınordu'da Kürşad Sürmeli 47. dakikada yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Kaynak: AA

Gökhan Memişoğlu, Tarık Çamdal, Muhammet Ali, Ali Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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