Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2 - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2

03.09.2022 19:15
Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2

STAT: Hüsnü UğuralHAKEMLER: Tayfun Sarı, Mustafa Burak Dilitatlı, Atakan TutanAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 76 Hakan), Tugay, Hamit (Dk. 84 Celal Baver), Burak, Yunus Emre (Dk. 72 Gökhan), Kemal, Ertuğrul (Dk. 72 Hami)BULVARSPOR: Osman - Oktay, İlker Sinan (Dk.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Tayfun Sarı, Mustafa Burak Dilitatlı, Atakan Tutan

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 76 Hakan), Tugay, Hamit (Dk. 84 Celal Baver), Burak, Yunus Emre (Dk. 72 Gökhan), Kemal, Ertuğrul (Dk. 72 Hami)BULVARSPOR: Osman - Oktay, İlker Sinan (Dk. 72 Sarp), Ulaş, Okan, Abdulkerim, Mehmet Refik (Dk. 65 Hasan Türkyılmaz), Gökhan, Hasan Ahmet, Halil Can (Dk. 64 Ömer), Adem ArifGOLLER: Dk. 27 Hasan Ahmet, Dk. 66 Hasan Türkyılmaz (Bulvarspor) - Dk. 43 Ertuğrul, Dk. 85 Hami, Dk. 90 Kemal (Ayvalıkgücü)

SARI KARTLAR: Recep, Celal Baver (Ayvalıkgücü), Adem Arif, Gökhan (Bulvarspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk Bulvarspor maçın 23'üncü dakikasında Hasan Ahmet'le öne geçti: 0-1. Ertuğrul 43'üncü dakikada skora denge getiren isim oldu: 1-1. Bulvarspor karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Hasan Türkyılmaz ile yeniden üstünlük sayısını buldu: 1-2. Bitime 5 dakika kala topu ağlara gönderen Hami beraberliği getirirken, Ayvalıkgücü 90'ıncı dakikada Kemal'in golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.


YORUMLAR
500
Gençlerbirliği: 0 - 0 Gençlerbirliği: 0 - 0 Eskişehir'de Amatör Futbol Lig heyecanı Ekim'de başlıyor Eskişehir'de Amatör Futbol Lig heyecanı Ekim'de başlıyor
Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Tayfun Sarı, Osman Oktay, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor: 3-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement