Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

15.09.2022 21:48
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 80 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür- Dk.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 80 Umut Bozok), Gomez (Dk. 61 Abdülkadir Ömür- Dk. 80 Lahtimi)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga (Dk. 84 Pankov), Kangwa, Sanogo (Dk. 59 Coulibaly), Srnic (Dk. 46 Katai), Bukari (Dk. 70 Nikolic), Pesic (Dk. 59 Mustapha)

Goller: Dk. 16 Hamsik, Dk. 68 Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 89 Nikolic (Kızılyıldız)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Kangwa (Kızılyıldız)

Sarı kart: Dk. 54 Sanogo, Dk. 84 Katai (Kızılyıldız) Dk. 50 Djaniny, Dk. 90 Eren Elmalı (Trabzonspor)

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız ???????takımını 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

64. dakikada Kızılyıldız'da ikinci sarı kartını gören Kangwa, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, skoru 2-0 yaptı. Bakasetas'ın pasında, ceza alanına giren Trezeguet'in sert şutunda top kaleci Borjan'ın sol üst köşesinden filelerle buluştu.

79. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile sahaya terk etti.

83. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Borjan, topu çeldi.

85. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Lahtimi'nin vuruşunda, top kaleci Borjan'da kaldı.

89. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Mustapha'nın pasında, penaltı noktasının gerisindeki Nikolic, yerden düzgün vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Eren Elmalı, Umut Bozok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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