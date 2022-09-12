Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.09.2022 21:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Muleka (Dk. 57 Redmond), Gedson Fernandes (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Salih Uçan, Muleka (Dk. 57 Redmond), Gedson Fernandes (Dk. 75 Cenk Tosun), N'Koudou, Weghorst

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 56 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan (Dk. 69 Deniz Türüç), Traore (Dk. 80 Aleksic), Mounir (Dk. 69 Serdar Gürler), Keny (Dk. 80 Okaka)

Gol: Dk. 71 Traore (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 88 Valerien Ismael (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 63 Caiçara, Dk. 65 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 76 Duarte, Dk. 82 Ndayishimiye, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Salih Uçan, Dk. 86 Saiss, Dk. 90+4 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Halil Umut Meler, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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