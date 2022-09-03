Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük: 0-0

03.09.2022 21:26
Fatih Karagümrük: 0-0

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih MazlumSİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Njie (Dk.64 Angielski), Hakan (Dk.55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk.90 Ziya), Charisis (Dk.46 Saba), James (Dk.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Njie (Dk. 64 Angielski), Hakan Arslan (Dk. 55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Charisis (Dk. 46 Saba), James (Dk. 55 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Colley (Dk. 75 Kerim Frei), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk. 65 Munir Levent Mercan), Diagne (Dk. 87 Kazım Kazım)

Kırmızı kart: Dk. 89 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Salih Dursun, Dk. 45 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 0-0 sona erdi.

62. dakikada Saba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada Colley'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol, Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak hakem Kol, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+1. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meyin yuvarlağı güçlükle çeldi. Direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Keita'nın vuruşu sonrası top defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu) 4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi 4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi
Kaynak: AA

Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
17:45 Artvin'in Kemalpaşa ilçesi alışveriş için Gürcistan'dan gelenlerin uğrak yeri oldu
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
17:18 Annesini odunla darp ederken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 21:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement