Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 22:48
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, AssombalongaDemir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 45 Cofie), Kerem Atakan Kesgin, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Gol: Dk. 41 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan aldığı topla ceza yayı önüne geldiği sırada yaptığı sert şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada Akintola'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım son anda yattığı yerde uzanıp topa dokunmasıyla topu kornere çelip arkadaki Assombalonga'nın pozisyona girmesini önledi.

21. dakikada kendi yarı sahasından attığı uzun pasta topla buluşup ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Muammer'e çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.

41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza yayı dışından yerden sert şutunda top kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın uzandığı köşedeki direğe çarpıp ağlarla buluştu. Pozisyondan önce Belhanda'nın Robin Yalçın'a faul yaptığı iddiasıyla yapılan VAR incelemesinde de sonuç değişmedi, hakem Mert Güzenge orta sahayı gösterdi: 1-0

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek Kader Keita 28 numaralı formayı giyecek
Kaynak: AA

Ceyhun Sesigüzel, Gökhan İnler, Ertaç Özbir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:26 85 yıl sonra bir ilki yaşanan Manchester United, Brentford'a farklı kaybetti
22:00 Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
21:44 Yıkanmamış elmanın mikroskop altındaki görüntüsü şok etti
21:35 İstanbulspor'u tek golle geçen Kayserispor ilk galibiyetini aldı
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Kullandığı forkliftin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 22:49:22. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement