Demir Grup Sivasspor: 3-0 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor: 3-0

14.08.2022 00:04
Demir Grup Sivasspor: 3-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan (Dk. 85 Semih), Ndiaye (Dk. 79 Stambouli), Onyekuru, Belhanda (Dk.79 Bjarnason), Akintola (Dk.79 Yusuf), Assombalonga (Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mert Güzenge, Ceyhun Sesigüzel, Erdem BayıkADANA DEMİRSPOR: Ertaç - Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan (Dk. 85 Semih), Ndiaye (Dk. 79 Stambouli), Onyekuru, Belhanda (Dk.79 Bjarnason), Akintola (Dk.79 Yusuf), Assombalonga (Dk. 64 Balotelli)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Murat, Appindangoye, Caner, Ziya, Robin (Dk. 45+1 Cofie), Kerem (Dk.71 Angielski), Ulvestad, Gradel, Erdoğan (Dk. 71 N'Jie), Yatabare (Dk.46 James),GOLLER: Dk. 41 Belhanda, Dk. 51 Onyekuru, Dk. 70 Akintola (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Rakitskyi, Belhanda (Adana Demirspor)Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.17'nci dakikada Adana Demirspor'un atağında Svensson'un defans arkasına gönderdiği topla buluşan Assombalonga, topu Belhanda'ya bıraktı. Belhanda'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.18'inci dakikada Adana Demirspor'da Akintola topla hareketlenip ceza alanı içerisine yerden gönderdi. Arka direkte Assombalonga topa dokunamayınca mutlak gol fırsatı kaçmış oldu.21'inci dakikada Rodrigues'in defans arkasına gönderdiği topu alan Onyekuru, kontrol edip hızla ceza sahasına girip şut çekti. Onyekuru'nun şutunda top kaleci Muammer'den kornere çıktı.41'inci dakikada Rakitskyi'nin pasında topu kontrol eden Belhanda'nın, ceza yayı üzerinden çektiği şut sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Belhanda sağdan uzun pas ile Akintola'yı gördü. Akintola'nın ortasıyla buluşan Onyekuru'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.63'üncü dakikada Ulvastad'ın pasıyla buluşan James, kaleyi görür görmez aşırtma vuruş yapmak istedi ancak top az farkla auta çıktı.70'inci dakikada Adana Demirspor atağında Onyekuru, defans arkasına sarkan Balotelli'yi gördü. Balotelli'nin pasıyla arka direkte buluşan Akintola meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.Karşılaşma  Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- Adana
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Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 DG Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
Kaynak: DHA

Ceyhun Sesigüzel, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 3-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor: 3-0 - Son Dakika
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