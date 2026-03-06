Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu - Son Dakika
Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu

Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
06.03.2026 00:02
Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmaya ırkçılık gerginliği damga vurdu. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma emniyette son buldu. Mücadelenin 36. dakikasında tansiyon yükselirken, iki takım futbolcularının sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Bacuna'ya ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülen taraftar gözaltına alındı.

Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada, saha içindeki mücadeleden çok tribünde yaşanan "ırkçılık" gerginliği konuşuluyor. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma, emniyette son buldu.

BACUNA İLE TARAFTAR ARASINDA SÖZLÜ DÜELLO

Mücadelenin 36. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Iğdır FK'lı Bacuna ile tribündeki bir taraftar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. İki takım futbolcularının da sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle, taşkınlık çıkaran şahıs stadyum dışına çıkarıldı.

IRKÇI İFADELER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Taraftarın Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülürken, stat dışına çıkarılan şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anında gözaltına alınarak sorguya götürüldü.

BODRUM TRİBÜNLERİNDEN FAIR PLAY DERSİ

Yaşanan olayın ardından Bodrum FK taraftarlarından alkışlanacak bir hamle geldi. Ev sahibi ekibin taraftarları, maruz kaldığı saldırı sonrası moral bozukluğu yaşayan Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi. Yeşil-beyazlı tribünler, "ırkçılığa geçit yok" mesajı vererek rakip oyuncuyu teselli etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
