Üye Girişi
Stefan Kuntz: "Asla kolay teslim olmayız" - Son Dakika

Stefan Kuntz: "Asla kolay teslim olmayız"

25.01.2022 16:07

- Stefan Kuntz: "Asla kolay teslim olmayız" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Gözyaşlarım, baskıdan kurtulmanın sonucuydu" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 24 Mart'ta oynanacak olan Portekiz karşılaşmasında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek,...

- Stefan Kuntz: "Asla kolay teslim olmayız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz:

"Gözyaşlarım, baskıdan kurtulmanın sonucuydu"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 24 Mart'ta oynanacak olan Portekiz karşılaşmasında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Asla kolay teslim olmayız" dedi. Kuntz, Letonya maçındaki gözyaşları için de, "Bu durum tamamen baskıdan kurtulmanın sonucuydu" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İhlas Haber Ajansı'na çok özel açıklamalarda bulundu. 24 Mart'ta Portekiz ile deplasmanda oynanacak olan Dünya Kupası play-off karşılaşmasıyla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Kuntz, "Portekiz ile ilgili analizlerimize başladık. Analizleri Jan-Moritz Lichte yürütüyor ve ben de Kenan hocayla beraber Portekiz'in oynadığı son maçları izliyorum. Kısa süre içinde üçümüz bir araya gelip bu değerlendirmeleri yapacağız. Sonrasında fiziksel performans antrenörümüz Axel Busenkell ve kaleci antrenörümüz Michael Rechner ile bir araya gelip yapılacak antrenmanları ve çağrılması muhtemel oyuncular üzerinden kadro değerlendirmemizi yapacağız. Antrenmanlarda nelerin üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor, rakip özelliklerine göre neler yapmamız gerekiyor, bunları değerlendireceğiz. Sonrasında da kamp programımız üzerinde çalışacağız. Ne zaman kampa gireceğiz, antrenmanlar nasıl olacak diye planlamamızı yapacağız ve gelecek haftalarda bu konularda daha sıkı çalışacağız" ifadelerini kullandı.

A Milliler'in Portekiz'i elemesi durumunda muhtemel rakibinin İtalya olacağına ve her iki takımın son 2 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazandığına dikkat çekilmesi üzerine Kuntz, "Bizim en büyük planımız rakiplerimize çok büyük zorluklar çıkarmak ve asla kolay teslim olmayacağımızı göstermek" dedi.

"Gözyaşlarım, tam anlamıyla baskıdan kurtulmanın sonucuydu"

Letonya karşısında 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golü ve ardından gelen galibiyet sonrasında gözyaşlarını tutamamasıyla ilgili konuşan Kuntz, "O anı şöyle değerlendirebiliriz, tam anlamıyla baskıdan kurtulma. Şahsi duygularım bu. Göreve başladığınızda aklınızdan 'Başarılı olabilecek miyim, Türk halkını mutlu edebilecek miyim' düşünceleri geçiyor. Her ne kadar yüzde 100'ünüzü vereceğinizden emin olsanız dahi bunları düşünüyorsunuz. Oyuncularım, teknik ekibim, bu karşılaşmayı o kadar çok kazanmak istiyordu ki, onların duygularını da biliyorum. Normal bir galibiyet de değildi. 1-0 geriye düşüldü ve insanlar bizim geriye dönebileceğimize inanmıyorlardı açıkçası. Fakat bu gerçekleşti. İnancın sonunda da başarıldı. Bütün bu duyguların ve gerçeklerin sonucunda da böyle bir an yaşandı" diye konuştu.

Letonya maçında olduğu gibi Karadağ deplasmanında da takımın geriye düşmesine karşın sahadan galibiyetle ayrılmasına dikkat çeken Kuntz, takımın oyun disiplininden kopmaması ve panik yapmadan oynamaya alıştığını da belirterek, bu anlamda bir gelişme olduğunu söyledi.

"Burak olmazsa, yeni şeyler geliştirmemiz gerekir"

Burak Yılmaz'ın ardından A Milli Takım'ın santrforunun kim olacağıyla ilgili soruyu Kuntz, "Takımınızda Burak veya Lewandowski gibi oyuncular varsa, onların yeteneklerinden yararlanmak istersiniz. Tabii ki eğer bir şekilde Burak olmazsa, onun olmadığı bir ortamda da sistemimizi, oyun planımızı adapte edecek bir şeyler geliştirmemiz lazım. İyi bir antrenörünüz varsa bu konuya çözüm getirmesi gereken kişi de o oluyor" cevabını verdi.

"Milli takımda yeni isimler olabilir"

A Milli Takım'ın aday kadrosu her açıklandığında kulüplerin sosyal medyadan sitem etmesiyle ilgili de konuşan Stefan Kuntz, "Öncelikle biraz çalışma sistemimizden bahsedeyim. Gerek ben gerekse de Kenan hoca ve Jan-Moritz, maçlara gidiyoruz ve maçları izliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana da 50'nin üzerinde maçı yerinde izledik. Süper Lig'de statta izlenmemiş takım kalmadı. İzlediğimiz TFF 1. Lig maçları da var. Bir bu kadar da televizyon başında maç izlemişizdir. Burada nazik bir şekilde ifade etmek istiyorum, bizim oyuncularla ilgili fikir sahibi olmamız ya da onları öğrenmemiz için sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgilendirme almamıza gerek yok. Biz zaten herkesi izliyoruz. Çok maç izliyoruz. Milli takım kapıları herkese açık. İyi performans gösterdiği takdirde herkes buraya gelebilir. Ama performanslar, 2 haftalık ya da 2 aylık süreçler değil, daha uzun süreli, sürdürülebilir başarılarla ilgili bir durum bu. Herkesi izliyoruz, herkesi takip ediyor, herkes emin olsun. Yeni oyuncu olacak mı diye sordunuz. Benim izlediğim ve hissettiğim kadarıyla aramızda yeni isimler olabilir" açıklamasını yaptı.

Stefan Kuntz: Asla kolay teslim olmayız
Stefan Kuntz: Asla kolay teslim olmayız
Stefan Kuntz: Asla kolay teslim olmayız

YORUMLAR
500

Stefan Kuntz, Milli Takım, Portekiz, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Asla kolay teslim olmayız' - Son Dakika Spor


Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi         
16:19
Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt         
16:17
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
16:16 Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt
16:02 Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak
15:53 Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?
15:45 Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı
15:43 Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı
15:35 İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak
15:29 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 16:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz: "Asla kolay teslim olmayız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement