Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti - Son Dakika
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Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti

06.06.2022 11:29

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolculara beslenme tarzlarına dikkat etmeleri için mesaj verdi. Kuntz, bütün futbolculara Liverpool'un beslenme uzmanı Mona Nemmer'in yazdığı 'Liverpool tarzı lezzetler: Başarı için tarifler' adlı kitabı hediye etti.

Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un göreve gelmesinin ardından A Milli Takım'da yoga gibi mental çalışmalar ağırlık kazanırken, deneyimli hocanın tüm takıma bir kitap hediye ettiği öğrenildi.

KUNTZ'DAN TÜM TAKIMA LIVERPOOL HEDİYESİ

Fanatik'in haberine göre, Stefan Kuntz'un, oyuncularına hediye ettiği kitabın adı, 'A taste of the Liverpool way, a recipe for success' (Liverpool tarzı lezzetler: Başarı için tarifler). Kuntz'un, yakın zamanda okuduğu bu kitabın yazarı, kendisi gibi bir Alman olan Beslenme Uzmanı Mona Nemmer'e ait. Daha önce Alman Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde çalışan Nemmer, Bayern Münih'te görev yaptıktan sonra 2016'da Liverpool'un başına geçen Jürgen Klopp tarafından kulübün ilk tam zamanlı beslenme uzmanı olarak işe başladı.

Hediyesiyle tüm takıma mesaj verdi! İşte Stefan Kuntz'un futbolculara dağıttığı kitap
Stefan Kuntz'un futbolculara hediye ettiği kitap

"LIVERPOOL'DAKİ EN ÖNEMLİ TRANSFERLERİMDEN"

Klopp'un an itibarıyla teknik ekibindeki 26 kişiden biri olan ve "Liverpool'daki en önemli transferlerimden" diye bahsettiği Nemmer, sağlıklı besinleri doğru şekilde ve doğru zamanda yemenin önemine dikkat çekiyor. Kuntz, oyuncularının bu kitaptan faydalanarak, hem daha kaliteli bir yaşama sahip olmalarını hem de performanslarının artmasını amaçlıyor.

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Stefan Kuntz, Milli Takım, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz'dan milli futbolculara 'beslenmenize dikkat edin' mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti - Son Dakika
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