Stefan Kuntz\'un görevine son verilerek Fatih Terim\'in getirilmesi konuşuluyor

Ermenistan ve Japonya maçlarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz hedef tahtasına oturdu. Arkasında sadece Hamit Altıntop ve TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi kalan Alman hocanın kısa süre içerisinde görevinden alınarak yerine Fatih Terim'in getirilmesi konuşuyor.

ANKARA'DAN ONAY ÇIKTI İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'un desteğine rağmen TFF'de yöneticiler Fatih Terim'in yeniden A Milli Takım'ın başına getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Bu konunun Ankara'ya da bildirildiği ve onay alındığı iddia ediliyor.

KISA SÜRE İÇİNDE GÖREVE BAŞLAYABİLİR

Fatih Terim kısa süre içerisinde göreve başlayacağı konuşulurken, deneyimli hocanın ekibinde kimlerin görev alacağı ise bilinmiyor.