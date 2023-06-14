TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı - Son Dakika
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TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı

14.06.2023 12:11

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler maçlarında olası bir puan kaybında Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz'un görevine son vereceğini açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Kuntz'un geleceğiyle ilgili olarak, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevine son verileceği iddia edilen Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilgili izleyeceği yol haritası ortaya çıktı.

SON MAÇLARI OLABİLİR

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ve Galler ile oynayacağı 2 maç, koltuğu sallanan Stefan Kuntz'un kaderini belirleyecek. İki müsabakaya da galibiyet parolasıyla hazırlanan Ay-Yıldızlılar'da iki maçtan birinde puan kaybı yaşanması halinde Stefan Kuntz'un görevine son verilecek.

TFF BAŞKANI NET KONUŞTU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir televizyon programında Kuntz'un geleceğiyle ilgili ve ayrılık iddialarına karşın, "Hocamızla devam ediyoruz. Letonya ve Galler maçlarının sonuçları bizim için çok önemli" vurgusunu yapmıştı.

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A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'nin Stefan Kuntz planı! Kaderi Letonya ve Galler maçlarına bağlı - Son Dakika
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