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Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi - Son Dakika

Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi

17.12.2021 23:36
Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi

Gaziantep FK forması giyen İngiltere doğumlu Steven Caulker, şaşırtıcı bir karar vererek milli takım tercihini değiştirdi. Deneyimli savunmacı, Afrika Uluslar Kupası'nda Sierra Leone Milli Takımı için ter dökecek.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın isteğiyle kadro dışı kaldıktan sonra Gaziantep FK'nin yolunu tutan Steven Caulker, milli takımını değiştirdi.

KARİYERİNDE YALNIZCA 1 KEZ İNGİLTERE FORMASI GİYDİ

BBC'de yer alan habere göre Sierra Leone Futbol Federasyonu Başkanı Thomas Daddy Brima, FIFA tarafından Caulker'ın Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına izin verildiğini açıkladı. Büyük babasının Sierra Leone'li olmasından dolayı Milli Takım tercihinin değişimine yönelik başvurusu kabul edilen futbolcu, kariyerinde yalnızca 1 kez, 2012 senesinde bir hazırlık maçında İngiltere forması giymişti.

Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi

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Son Dakika Spor Steven Caulker, milli takım tercihini değiştirdi - Son Dakika Spor


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