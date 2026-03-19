Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Steven Gerrard\'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
19.03.2026 13:11
Liverpool'un efsane isimlerinden biri olan Steven Gerrard, Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılılarla ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı. Galatasaraylı futbolcuların yerde yuvarlandığını belirten Gerrard, ''Galatasaray baştan sona utanç vericiydi.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

GERRARD'DAN GALATASARAY HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, Anfield'da oynanan müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Eski İngiliz oyuncu, sarı-kırmızılılar ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

''G.SARAY BAŞTAN SONA UTANÇ VERİCİYDİ''

Galatasaraylı futbolcuların sık sık yere düştüğünü belirten Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." dedi.

''11 VEYA 12-0 KAZANABİLİRDİ''

Sözlerine devam eden Gerrard, "Liverpool, Galatasaray karşısında 11-0 veya 12-0 kazanabilirdi. Rahat bir galibiyet aldılar. Liverpool mükemmeldi, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi ama ben onların performansının acınası olduğunu düşündüm." yorumunu yaptı.

BU SÖZLER TEPKİ GÖRDÜ

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Gerrard'ın bu sözleri, futbolseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 20040951 20040951:
    aslan yattığı yerden belli oluyor işte 33 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Türkiye'de de hakemin gözüne bakarak maç aliyolar Avrupa'da hakem olmayınca mecbur kendilerini atiyolardi yoksa 10 tane garanti 25 7 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    yatmaya gitmişler okannnnn 18 4 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    ASLAN DEDİĞİMİZ CANLA BAŞLA MÜCADALE EDER RAKİBİNİ BOĞAR AMA BUNLAR ASLAN DEĞİLMİŞ KİM BUNLARA ASLAN DİYE BU LAKABI TAKMIŞSA YANLIŞ YAPMIŞLAR BUNLAR ANCA.. 15 5 Yanıtla
  • Suat Berk Suat Berk:
    Sana Ağa dedik bir bildiği var dedik sen bizi kepaze ettin 18 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
