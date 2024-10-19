Stoilov: Fırsatları Değerlendirmeli - Son Dakika
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Stoilov: Fırsatları Değerlendirmeli

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor mağlubiyetinde birçok fırsat yakaladıklarını belirtti.

19.10.2024 23:35
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- Stanimir Stoilov: "Bugün çok fazla fırsat yakaladık"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov:

"Matsuki'nin iyi bir performansa ulaşması için çalışıyoruz"

"Dinamik bir futbol oynamak istiyoruz"

İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçıyla ilgili, "Bugün çok fazla fırsat yakaladık. Deplasmanda bu fırsatları değerlendiremezseniz puan alamazsınız. Biz lige yeni katılan genç bir takımız. Çok fazla çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, konuk olduğu Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Aslında biz bugün mücadeleye dayalı maçı kaybettik. Kendi hatamızdan kaynaklı bir pozisyonda rakip değerlendirdi. Eyüpspor iyi bir takım. İki senedir iyi futbol oynuyorlar. Bugün çok fazla fırsat yakaladık. Deplasmanda bu fırsatları değerlendiremezseniz puan alamazsınız. Biz lige yeni katılan genç bir takımız. Birlikte çalışan, fikirleri uygulama aşamasında çok fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Galibiyetleri hak etmeye ihtiyacımız var. Bu maç da Samsunspor maçı gibi en azından berabere bitirebileceğimiz maçtı. Çalışma arzumuzla, kulüp olarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Rakip bunu başardı" ifadelerini kullandı.

"Matsuki'nin iyi bir performansa ulaşması için çalışıyoruz"

Eyüpspor karşısında ilk kez 11'de başlayan Kuryu Matsuki'nin performansı ile ilgili Stoilov, "Matsuki çok genç ve çok kaliteli bir oyuncu. Geldikten sonra sakatlık yaşadı. Hastalandığı dönem oldu. O süreç zor geçti. Onu iyi bir performansa ulaşması için çalışıyoruz. Yaşadığı bu süreçlerden sonra neredeyse 1 ay kaybetti. Daha sonra tekrar geri dönmek kolay olmuyor. Genç oyuncular bugün olduğu gibi hatalar yapabilirler. Hocaları olarak, kulüp olarak kendilerine destek vermek, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için destek vermek ve sahada çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Victor (Hugo) da buna bir örnek diyebiliriz. Hepsini desteklemeye devam ediyoruz. Birkaç ay içinde futbol anlamında dinamizme ayak uyduracaklar. Sahada çok daha iyi performans sergileyeceklerine eminim" diye konuştu.

"Dinamik bir futbol oynamak istiyoruz"

Oyun tarzını değerlendiren Bulgar teknik direktör, sözlerine şöyle tamamladı: "Daha direkt ve agresif oynuyoruz. Bu yüzden topa çok sahip olamıyoruz. Golü yedikten sonra sıkıntı yaşadık. Fenerbahçe maçında da 2 gol yememize rağmen geri dönmüştük. Bazen rakip iyi kapandığında sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularım, şu ana kadar ligde iyi performans gösterdiler. Oyuncuların ikili mücadeleleri ve hava topları kazanması önemli. Biz, dinamik bir futbol oynamak istiyoruz. Bazı takımlar topa daha fazla sahip olmak isteyebilir. Bizim tarzımız daha farklı."

Kaynak: İHA

Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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