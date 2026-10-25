Stoilov, Göztepe'nin 2-0'lık Arca Çorum FK galibiyetinde girenlerden memnun değil

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktörü Stanimir Stoilov, önde yaptıkları baskıyla 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu her zaman istediğimiz ve çalıştığımız bir şeydi." dedi.

Bulgar teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmaya istedikleri gibi baskılı, agresif ve dinamik bir şekilde başladıklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

"Yaptığımız baskıyla 2 tane gol bulduk ve bu her zaman istediğimiz ve çalıştığımız bir şeydi. Bizim adımıza böyle olması gerçekten çok değerliydi ve belki de bu sezon en iyi maç başlangıcımız olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda maçın ikinci yarısında rakibe biraz inisiyatif verdik ama burada da üçüncü, dördüncü golü bulabilecek fırsatları yakaladık. Normalde bu tarz, böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda bu fırsatları yakaladığınızda bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu değerlendirmek bir zorunluluk diyebiliriz ama aynı zamanda da 3 galibiyeti arka arkaya almak kesinlikle kolay bir şey değil. Bunu yaşadığımız için şu anda çok mutluyuz. Ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüze bakmalıyız ve aynı odaklanmayı sürdürerek çalışmalarımıza devam etmeli ve nasıl ilerleyebiliriz yine bunun arayışını sürdürmeliyiz."

Stoilov, taraftarların iyi günde kötü günde her zaman takımın arkasında olmasının ve desteğini sürdürmesinin önemli olduğunu belirtti.

Karşılaşmada üçüncü golü bulamayınca takım içinde bir baskı oluştuğunu dile getiren Stoilov, "Oyuncularımla bu hafta toplantıda konuşacağım bir şey de şu ki, oyuna giren oyuncularımız kesinlikle çok daha hırslı ve çok daha aç bir şekilde girmeliler ve tempoyu yükseltmeleri gerekiyor. Yoksa bunu yapmazlarsa bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar, oyuna girmezler ve tekrar bu şekilde sürdürürlerse de daha sonra da taraftarların yanında tribündeki yerlerini alırlar. Benim oyuncularım kesinlikle Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada ölmeliler, ne gerekiyorsa onu yapmalılar. Bu benim için en önemli nokta. Ben bugün oyuna giren oyuncularımın dinamizminden memnun değilim." ifadelerini kullandı.