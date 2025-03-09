Stoilov: Hedefimiz Avrupa - Son Dakika
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Stoilov: Hedefimiz Avrupa

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Sivasspor maçı sonrası hakemlere saygı çağrısı yaptı.

09.03.2025 17:07
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Stanimir Stoilov: "Biz hedefimizden şaşmıyoruz, hedefimiz Avrupa"

SİVAS - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakemlerin takımlara daha fazla saygı duymasın gerektiğini söyleyerek, "Biz hedefimizden şaşmıyoruz, hedefimiz Avrupa" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor geçen bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Stoilov, "Rakibimizin iyi oyuncuları var. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda 10 kişi olarak oynamak zordu. Goller yedik. Biz 14 ay boyunca hep beraber mükemmel zamanlar geçirdik. Bu şekilde aynen devam etmemiz gerekiyor. 1-2 aydır zor bir dönem geçiriyoruz. Çok fazla sakatlık yaşadık. Şimdi camia olarak birlik olma zamanı. Şuanda taraftarımızın desteği çok önemli. Biz hedefimizden şaşmıyoruz, hedefimiz Avrupa. Hakemlerin takımlara daha fazla saygı duyması gerekiyor. Biz hedefleri olan bir takımız. Bizim bir sonraki maçımız çok önemli. Birlik olacağı ve iyi oynayıp mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Sivasspor, Politika, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

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