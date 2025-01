Stoilov: Rehavete kapılmamalıyız

Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularının rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ayaklarımız yere sağlam basmak zorunda. Her zaman iyi bir oyun seviyesi göstermeliyiz. Bu galibiyet her şeyin sonu gibi bir düşünceye sokamaz. Rehavete kapılmamalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kendileri için iyi bir galibiyet olduğunu söyleyen Stoilov, "Kesinlikle iyi geçen bir maçtı, iyi galibiyetti. Daha iyi oynayan taraf bizdik, galibiyeti hak ettik. İlk yarıda agresif ve dinamiktik. Maçtan önce Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Kasımpaşa deplasmanda kaybetmedi. Biz rakibe saygı duyduk ama biz daha iyi olan takımdık. Biz genç oyunculardan kurulan bir takımız. Ayaklarımız yere sağlam basmak zorunda. Her zaman iyi bir oyun seviyesi göstermeliyiz. Bu galibiyet her şeyin sonu gibi bir düşünceye sokamaz. Rehavete kapılmamalıyız. Kendimizi geliştirmeli, sakin olmalı ve disiplinli şekilde çalışmalıyız. Bu şekilde kendi oyunumuzu sergilemeliyiz. Taraftarı mutlu etmek zorundayız, onların mutlu olmaları çok önemli. Taraftar, bizler, bütün çalışanlar, yöneticiler birlik beraberlik içinde çalışmalıyız" diye konuştu.

"Genç ve gelişime açık bir oyuncu gelecek"

Transfer durumuyla alakalı da bilgiler veren Stanimir Stoilov, "Sezon başında hedefi yüksek koydum. Bunu Göztepe ailesine ve genç futbolcularıma güvendiğim için yaptım. Yaşadığımız yolculuk sırasında şanssızlıklar yaşadık. Solet ve Fofana'nın sakatlanması gibi şanssızlıklar yaşadık. Kubilay da buna dahil. Bu oyuncuların yerini doldurmamız lazım. Minimum bir santrforu bitirmeliyiz. Elbette Miami'den Messi gelmeyecek. Bu aileyi mutlu edecek genç ve gelişime açık bir oyuncu gelecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR