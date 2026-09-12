Stuttgart Başkonsolosu Kaçar\'a veda gecesinde imzalı Milli Takım forması

Görev süresi sona eren Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar için Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından veda programı düzenlendi. Geceye katılan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız, Başkonsolos Kaçar'a imzalı A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

Bir restoranda Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Güner Öztel'in öncülüğünde gerçekleştirilen veda programına Stuttgart ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin başkan ve temsilcisinin yanı sıra belediye yetkilileri ile davetliler katıldı. Programda sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladığı hediyeler Başkonsolos Koçak Kaçar'a takdim edildi. Görev süresince kendisine gösterilen yakınlık ve iş birliğinden dolayı dernek temsilcilerine teşekkür eden Koçak Kaçar, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATFF'den anlamlı jest

Veda gecesinde yer alan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) da Başkonsolos Koçak Kaçar'a özel bir jestte bulundu. ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, ABD'deki Dünya Şampiyonası'ndan getirilen A Milli Futbol Takımı formasını Koçak Kaçar'a takdim etti. Programa katılan dernek başkanları ve temsilcileri, formanın üzerine derneklerinin isimlerini yazarak imzalarını attı. Böylece forma, Stuttgart ve çevresindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğini simgeleyen ortak bir hatıraya dönüştü.

Ankara'ya döndüğünde kendi imzasını da formaya ekleyeceğini belirten Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Program, katılımcıların Milli Takım formasıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.