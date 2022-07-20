Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

20.07.2022 17:13
Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

Su Topu Türkiye Şampiyonası 12 ilden 18 takımın katılımıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Su Topu Türkiye Şampiyonası 12 ilden 18 takımın katılımıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi müsabaka takvimine göre Elazığ'ın ev sahipliğinde 12 ilden 18 takımın katılımıyla Su Topu Türkiye Şampiyonası başladı. 8 kız ve 8 erkek takım 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda müsabakalar oynanacak. Organizasyonun resmi açılışına, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, STK temsilcileri ve sporcular katıldı.

Birçok ilden müsabakalara katılım olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Tabi sizler de çok şanslısınız. Elazığ'ımızın sahip olduğu bir çok güzelliği gezme ve görme fırsatı bulacaksınız. İlimize tekrar şeref verdiniz hoş geldiniz, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nin şuan ülkede gerçekleştirilen spor organizasyonlarının parlayan yıldızlarından olduğu aktaran Daire Başkanı Hakan Bebek, "İl müdürlüklerimiz bünyesinde yer alan antrenör ve idari kadrolarımıza teşekkür etmek istiyorum. Su topu artık sadece belirli illerde gerçekleştirilen bir organizasyon değil, Türkiye'nin her yerinde gururla gerçekleştireceğimiz bir spor dalı olarak karşımız da olacak" diye konuştu.

Elazığ'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile Anadolu'nun köklü medeniyet şehirlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "İl müdürlüğü olarak buraya gelen misafirlerimize üstümüze düşeni yapacağız. Tabi, özellikle son bir yıl içerisinde Elazığ'ı şampiyona şehri olarak nitelendirdik. Bunu söylerken hakikaten Elazığ'da 6 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye finali ve 12 grup şampiyonasıyla 20'nin üzerinde müsabakayı gerçekleştirdik. Bu müsabakalara gerçekleştirmemiz de hem mesai arkadaşlarımızla hem de paydaş kurumlarımızla yaptık" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Milletvekili Arslan: 'Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak' Milletvekili Arslan: 'Bölgesinde lider Türkiye, yeni düzende daha güçlü olacak'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:19:47. #1.13#
SON DAKİKA: Su Topu Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement