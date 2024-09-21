Suat Kaya: Gelişmemiz şart

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Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 2-1 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçı ardından, "90+6 dakika boyunca kaleye bir tane şutumuz yoktu. Kendimizi geliştirmekten başka çaremiz yok. Önümüzdeki hafta maça hazırlanacağız" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, maçın ardından basın toplantısında, "Ümraniyespor maçının ardından 6 gün İyi hazırlandık. Yaptığımız analizde ilk 45 dakika haklı çıktık. Kora kor bir mücadele vardı. Onlarda bizde çok istiyorduk. Her maça böyle hazırlanıyoruz. Bütün oyuncuları ortak paydada kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün maçın sorumluluğunu üstüme alacağım" ifadelerini kullandı.

"90+6 dakika boyunca kaleye bir tane şutumuz yoktu"

Kaya, "90+6 dakika boyunca kaleye bir tane şutumuz yoktu. Kendimizi geliştirmekten başka çaremiz yok. Önümüzdeki hafta maça hazırlanacağız" diye konuştu.

"Futbolcularımla sahada kalmaya özen gösteriyorum"

Bir gazetecinin Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in uğradığı saldırı sonucu futbolcuların son durumlarının nasıl olduğuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Kaya, şunları kaydetti:

"Futbolcularımla sahada kalmaya özen gösteriyorum. Yarın bir kongremiz var. Orayla hiç bizim bir ilgimiz alakamız yok. Yönetim haricinde 25 gün yaşadık. Bunda bir beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet ama biz hep sahanın içinde oyuncularda kalmaya çalıştık. İnşallah güzel bir yönetim bizi iyi yönetecek. Hepimiz için çok önemli. Toparlanırız, ben takımıma güveniyorum." - ANKARA