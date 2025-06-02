Sude Bay, Estonya Turnuvası'nda İkinci Oldu

Milli golfçü Sude Bay, 22'nci Estonya Amatör Açık Turnuvası'nda ikinci oldu.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tallinn'de 3 gün süren organizasyonda 126 sporcu mücadele etti.
Milli sporcu Sude Bay, toplamda 222 (+6) gross skorla kızlar kategorisinde turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
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