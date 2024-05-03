Süheyl Batum, Galatasaray Başkanlığına adaylığını açıkladı

Spor

Galatasaray Kulübünde 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Süheyl Batum, listesini divan kuruluna teslim etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Divan Kurulu Başkanlığına gelen Batum, yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarından oluşan adaylık dosyasını divan başkanı Aykutalp Derkan'a sundu.

Süheyl Batum başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu (Asil): Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yönetim kurulu (Yedek): Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

Denetim kurulu (Asil): Kemal Erimtan, Musa Armağan Adal, Hakan Üzeltürk

Denetim kurulu (Yedek): Kerem Selahattin Ergün, Melik Çağatay Şencan, Emre Şehsuvaroğlu

Sicil kurulu (Asil): Celal Açar, Ekrem Reşat Tüzün, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Ahmet Mesut Gümüştaş, Metin Ünlü

Sicil kurulu (Yedek): Sinem Alay, Cemal Kurum, Emre Türkmen

Disiplin kurulu (Asil): Alp Yalman, İbrahim Haluk Nuralp, Teoman Cem Kadıoğlu, Huriye Cumhuriyet Şahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin kurulu (Yedek): Mehmet Ali Buladoğlu, Hasan Vedat Gürer, Mehmet Can Özatay, Mehmet Kabil Kibarer, Mert Murat Erman.

Batum: "Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık"

Süheyl Batum, adaylık dosyasının teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün değerlerine vurgu yapan Batum, "Listemizi Sayın Divan Başkanı'na teslim ettik ve Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olduk. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil. Gelenekleri, kurumları, geçmişi, değer yargılarıyla çok önemli bir eğitim ve kültür kurumu. Galatasaray, hem demokrasisini hem aydınlanmacı geleneğini ve köklerini, değerlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden alıyor. Biz de Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık." diye konuştu.

Batum, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal ile birlikte çalışacağını belirterek, "Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken bizi bu yolda cesaretlendiren iki eski başkanımız var. Sayın Alp Yalman, disiplin kurulu başkanı olacak. Sayın Ünal Aysal da bizimle beraber. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ Başkanı olarak yola devam edecek. İki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz"

Süheyl Batum, Galatasaray Kulübünün Florya projesinin heba edilmemesi için yola çıktıklarını ileri sürdü.

Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetimin seçim vaatlerini gerçekleştirmediğini savunan Batum, şunları kaydetti:

"Maalesef bundan önceki yönetim, adaylık tanıtımındaki projelerinin çok büyük bölümünü yapmadı, yapamadı. Kemerburgaz, spor salonu, gayrimenkul fonunun kurulması, Columbus projesi, dijital vaatler, e-spor arenası, pilot takım alınması, Galatasaray AR-GE ve sadık taraftar projesini yapamadı. Ancak bizim için esas önemli olan Florya projesi. Sevgili Başkan muhakkak çok çalıştı ama ortada bir gerçek var. Riva, ben gençken 'Türkiye'nin geleceği.' denen bir projeydi. Herkes, 'Galatasaray'ın borcu var ama Riva'sı var.' derdi. 'Dört tane Galatasaray eder.' derken bugün bitti. Hala 125 villa olduğu söyleniyor. Nerede, paylaşımda ne aldık? Florya, aynı şekilde devam ediyor. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Genel kurul, dört büyük denetim şirketinden rapor alınması, imar planlarına uygun ihale şartnamesi hazırlanması, ihalenin canlı yayınlanması şartıyla onay verdi. Bu proje, Galatasaray'ın geleceği. Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz."

Mevcut yönetimin Florya projesinden 400 milyon dolar beklediğini savunan Batum, "Florya projesiyle ilgili, 'Bir yabancı şirkete verdik. İlk etapta gelecek 70 milyon dolarla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.' diyorlar. Bundan herkes memnun veya memnun görünüyor. Galatasaray'ın geleceğini düşünen insanlar olarak biz memnun değiliz. Bunun son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, Galatasaray'ı büyük bir zarara uğratacaktır. Bu Galatasaray'ın geleceğinin ipotek altına alınması demektir." şeklinde görüş belirtti.

CHP milletvekilliği yaptığını hatırlatan Süheyl Batum, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İçimizde farklı partilerden, siyasal görüşlerden insanlar olabilir ama hiçbir zaman başkan veya yönetici Galatasaray bayrağı önünde tek bir siyasal parti lehine açıklama yapmamalı. Bütün siyasal partilere eşit mesafede durmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini aktaran Batum, "Erden Timur kardeşimiz Galatasaray'ın bir değeridir. Erden Timur'u Galatasaray için yaptıklarından dolayı çok seviyoruz. Okan Buruk bizim çok önemli bir değerimiz. Bizim tek önceliğimiz Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyon olması. Hiçbirimiz Galatasaray'a zarar vermek için bu işe kalkışmadık. Bu seçimi kazansak da kaybetsek de işlerin doğru şekilde yapılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Seçim sericinin demokrasiye uygun geçmesi temennisinde bulunan başkan adayı Batum, "Umarım Galatasaray'ın kültürüne, değerlerine yakışır bir demokrasi şöleni geçireceğiz. Galatasaray'ın itibarı, değerleri, bağımsızlığı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin, 'Artık borçsuz bir kulübüz.' demelerini sağlamak için buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.