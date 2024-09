Reyhan Yılmaz\'dan Altın Madalya Ziyareti

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Ispartalı Reyhan Yılmaz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Ispartalı bir çocuğumuzun bu başarıyı göstermesi son derece gurur verici" dedi.

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Ispartalı Reyhan Yılmaz beraberinde annesi Şenay, babası Mehmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette şampiyonaya ilişkin bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, Reyhan Yılmaz'ın gururları olduğunu, Paris'te düzenlenen şampiyonada takım olarak büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Final karşılaşmasında Türkiye Milli Takımı'nın, İsrail'i 8-3 mağlup ederek şampiyon olduklarını ve altın madalya aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Paralimpik bu yılki olimpiyatlarda Türkiye madalya sayısında rekor kırdı. Madalyaların biri de Reyhan'ın boynunda. Isparta'dan böyle başarılı bir sporcunun çıkması dünya çapında bizi çok onurlandırdı. Gururluyuz, mutluyuz. Sizin bunda çok büyük katkılarınız var. Belediye olarak her zaman spora destek oldunuz" dedi.

Bugüne kadar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in her zaman kendisinin yanında olduğunu ve teşekkür ettiğini söyleyen milli sporcu Reyhan Yılmaz, paralimpik sporuna yönelik bilgiler verdi, duygularını aktardı. Reyhan Yılmaz, engelli branşında paralimpikte şampiyon olduklarını ve takım olarak üst üste üçüncü paralimpik şampiyonluğunu kazandıklarını, kendisinin de ikinci şampiyonluğu elde ettiğini belirtti. 2020'de Tokyo, 2024'de ise Paris'te şampiyon olduğunu dile getiren Yılmaz, takım olarak bugüne kadar kazanılan şampiyonluklardan bahsetti. Yılmaz, "Her katıldığımız turnuvada favori takımız ve şampiyon oluyoruz. Yine İsrail'i yenerek şampiyon olduk. 2023'te Avrupa'da da İsrail'i yenerek yine orada şampiyon olmuştuk. Orada da 8-4 yenmiştik. Paris'te 8-3 yenerek şampiyon olduk. Bu maçtan sonra da röportajda 'bu madalyayı ülkem için aldım ancak Gazze'deki insanlara da armağan ediyorum' demiştim. Orada farklı duygular yaşadık. Şampiyon olmanın yanı sıra İsrail'e karşı bunu kazanmak bizim için apayrı bir duyguydu. Finalde İsrail belli olduğunda takım olarak 'Burada da İsrail'i yenerek şampiyon olacağız ve Türklerin, Müslümanların güçlerini her yerde göstereceğiz' diye maça çıkmıştık" görüşlerinde bulundu.

"Ispartalı bir çocuğumuzun bu başarıyı göstermesi son derece gurur verici"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve milli oyuncu Reyhan Yılmaz'ı tebrik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de "Alınan başarı ve Türk Bayrağımızı Paris Olimpiyatlarında göndere çekmek, orada İstiklal Marşımızı söyletmek çok büyük bir başarı. Bundan son derece memnun olduğumu ve onur duyduğumu söylemek istiyorum. Paris Olimpiyatları'nda bir önceki kategorilerde bu derece başarımız olmamıştı ancak engelli branşlarında görme engelli olarak Reyhan'ın golbolda başarı göstererek takım olarak birinci olmaları, Isparta'mızı oralarda temsil etmeleri Ispartalı bir çocuğumuzun bu başarıyı göstermesi son derece gurur verici. Her şey için hem milli takımımıza, hocalarına ve özellikle de ailene sana vermiş oldukları o güzel desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, ekibi beraber sporun arkasında olarak güzel sonuçlar elde etmeye çalışıyorlar ve başarıyorlar. Ben kendilerini de ayrıca tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Sporcu ve amatör kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz"

Belediye olarak sporun her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, "Sporcu ve amatör kulüplerimizin hepsinin arkasındayız. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmıyoruz ve bu güzel başarıları gördükçe de bizler yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. İnşallah buradaki başarının sonralarda çok daha iyi şekilde, daha yükseklerde olacağı inancındayım. Ben Reyhan'da onu gördüm. Zaman içerisinde daha nice güzel sonuçlarla Isparta'mıza dönecektir. Daha önceki şampiyonalarda İsrail'i 8-4 yendiklerini söyledi. Son olimpiyatlarda şu andaki en hassas dönemimizde İsrail'in, Filistin'e yapmış olduğu bu saldırılardan sonra Gazze'deki katliamlarını gördükten sonra, orada o kadar şehit varken İsrail'i eze eze 8-3 gibi bir sonuçla yenerek şampiyon olmaları ayrı bir mutluluk. Ben her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri gururlandırdınız, onurlandırdınız. Bizi ziyarete geldiğiniz için ayrıca biz de çok mutlu olduk. Rabbim yardımcımız olsun. Sizlere daha güzel başarılar nasip etsin ve ülkemizi sürekli böyle İstiklal Marşımızı söylettirerek ödüllendirmeye devam etsin diyorum" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA