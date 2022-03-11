Süleyman Adanur: "Şampiyonluk yolunda formasız kimse kalmasın, stadı bordo-maviye bürüyelim" - Son Dakika
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Süleyman Adanur: "Şampiyonluk yolunda formasız kimse kalmasın, stadı bordo-maviye bürüyelim"

11.03.2022 14:11
Süleyman Adanur: "Şampiyonluk yolunda formasız kimse kalmasın, stadı bordo-maviye bürüyelim"

Ankara Trabzonsporlu İş Adamları Derneği Başkanı İş İnsanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda forma çağrısında bulundu.

Ankara Trabzonsporlu İş Adamları Derneği Başkanı İş İnsanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda forma çağrısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibine 15 puanlık fark atan Trabzonspor, haftalar ilerledikçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kouassi ve Emrehan Gedikli'nin imza töreninde forma satışlarına ve ürünlere daha çok ilgi ve destek beklediklerini açıklamasına duyarsız kalmayan Ankara Trabzonsporlu İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Adanur, şampiyonluk yolunda üzerlerine düşüne yaparak forma satışına destek vereceklerini belirtti. Adanur, yönetimin, teknik heyetin ve futbolcu kadrosunun yanı sıra camianın inancı sayesinde bugün bu mutluluğu ve heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Ortada büyük bir emek var. Uzun bir ardından sonra bize bu onurlu duruşu sağlayan kulübümüzün yanında olmalıyız. Gücümüzün yettiği kadar TS Clup ürünlerinden alarak stadyumumuzu bordo-maviye büründürmeliyiz. Formalarla, atkılarla ve bayraklarla birlikte bordonun 'ruhunu', mavinin 'sadakatini' göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Alınacak bir formanın dev bir desteğe dönüşeceğini vurgulayan Adanur, "Zaman zaman yaptığımız desteklere önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla devam edeceğiz. Sürece katkı vermeye çalışacağız. Bu yolun sonunda yaşayacağız sevinçlerde formasız kimse kalmasın istiyoruz" dedi. - TRABZON

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süleyman Adanur: 'Şampiyonluk yolunda formasız kimse kalmasın, stadı bordo-maviye bürüyelim' - Son Dakika


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