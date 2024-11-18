Süleymanpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Süleymanpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Cimnastik Takımı, 2024 Cimnastik Kadınlar Kulüpler Arası Minikler Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenörler Mustafa Elik ve Yasemin Gayır yönetimindeki takım, 51 kulüp arasında 7. Grup'ta yarıştı.

18.11.2024 20:22  Güncelleme: 20:27
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Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Cimnastik Takımı, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen 2024 Cimnastik Kadınlar Kulüpler Arası Minikler Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

15-16 Kasım tarihlerinde TCF İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleşen organizasyona, 9 grupta Türkiye genelinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 51 kulüp katıldı. Sporcular; Bekleme, Atlama Masası, Barfiks, Denge ve Yer olmak üzere beş farklı kategoride hünerlerini sergiledi. Defne Gören, Arya Ayan, Eda Bayol, Damla Çakır ve Gizem Özcan'dan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı, 7. Grup'ta mücadele etti. Antrenörler Mustafa Elik ve Yasemin Gayır'ın önderliğinde topladıkları puanlarla Türkiye üçüncüsü olmayı başaran minik sporcular, ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

"Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, elde edilen başarı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Cimnastik Takımı'nın Türkiye üçüncüsü olması bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Minik sporcularımızın azmi, disiplini ve yetenekleri sayesinde bu başarıya ulaştık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman sporun ve gençlerimizin yanındayız. Bu başarıyı kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Gençlerimizin böyle güzel başarılara imza atmaya devam edeceğine inancım tam" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süleymanpaşa Belediyesi Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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