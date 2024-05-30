Süleymanpaşa Belediyesi Genç Sporcular Türkiye Üçüncülükleri Elde Etti

Spor

Süleymanpaşa Belediyesi, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, spora özendirmek ve ülke sporuna yeni yetenekler kazandırmak amaçlarıyla 10 yıl önce kurduğu Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü ile birçok spor dalında ülke hatta dünya çapında sporcular yetiştirmeye ve bu çabasının meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Son olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen iki farklı turnuvada Türkiye üçüncülükleri elde eden Süleymanpaşalı sporcular, şehrin gururu oldular.

11-19 Mayıs tarihleri arasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen 2024 Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Efe Taş, yarı final gördü. Genç sporcu bu turda rakibine üstünlük sağlayamasa da bronz madalyaya hak kazandı.

13-19 Mayıs tarihleri arasında ise Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden İrem Ocakçı ve Yunus Emre Arslan, Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ettiler.

Üç sporcuyu da turnuvaların ardından makamında ağırlayarak tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gençlerin başarılarından duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi. Başkan Nallar, "Şehrimize Türkiye üçüncülükleri getiren bu kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Belediyemizin Kurucu Başkanı Ekrem Eşkinat'ın hayata geçirdiği ve o günden bu yana büyüyerek 1300'den fazla sporcuyu bünyesinde toplayan Belediye Spor Kulübümüz, verilen emeklerin meyvelerini ulusal ve uluslararası başarılarla topluyor. Biz de gençlerimizin yanında olacağız, bu başarıları ve başarılı sporcularımızın sayısını arttıracağız. Genç kardeşlerimizden Türkiye şampiyonlukları ve sonrasında yurtdışı başarıları bekliyoruz. Yolları açık olsun" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ