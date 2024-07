Sultangazi Belediye Başkanı Genç Voleybolcularla Buluştu

Spor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan genç voleybolcularla bir araya geldi. Genç sporculara başarı dileyen Dursun, gelecekte Türkiye'yi başarıyla temsil edecek birer yetenek olduklarına inandığını söyledi.

Sultangazi Belediyesi'nin 17 farklı branşta devam eden Yaz Spor Okulları kapsamında, voleybol dalında genç kızlar eğitim alıyor. Eğitim aldıkları salonda gençleri ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, burada bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Gelecekte her birinin Filenin Sultanı olacak kadar yetenekli olduğuna inandığını belirten Başkan Dursun, "Her yaz döneminde binlerce gencimize Spor Okullarımızda birçok branşta eğitim veriyoruz. Amacımız gençlerimizin sporla iç içe olarak bedensel gelişimine katkıda bulunmak. Yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Aynı zamanda ilçemizin yetenekli gençlerini de keşfederek onları Spor Akademilerimize yönlendiriyoruz. Burada voleybol kursuna katılan kızlarımızın çok yetenekli olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki, ilerde her biri Filenin Sultanları gibi ülkemizi temsil edecek potansiyele sahip. İşte bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve onları geliştirmek bizlerin görevi. Her alanda olduğu gibi gençlerimizi sportif faaliyetlerde destekleyerek gelecekte bizleri gururlandırmalarını umuyorum. Her birine en içten başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.