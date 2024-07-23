Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor

Sultangazi Belediyesi, çocukları yüzmeye teşvik etmek ve yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki etkinlik alanında temel yüzme eğitimi veriyor. 7-14 yaş aralığındaki gençlere haftada iki gün yüzme dersi verilen havuzlarda, yaz sonunda başarılı olan öğrenciler profesyonel yüzme takımı oluşturmak için kapalı yüzme havuzlarına alınacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin her spor dalıyla buluşması için çalıştıklarını ve ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ettiklerini belirtti.

23.07.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara, yüzmeye teşvik etmek ve çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi amacıyla ilçedeki etkinlik alanına bulunan havuzlarda temel yüzme eğitimi veriyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ailelerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Sultangazi Etkinlik Alanı'na kurulan kız-erkek yüzme havuzlarında 7-14 yaş aralığındaki gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor. Yaz döneminde eğitimlerine başlayan 900 öğrenci, gruplar halinde haftada iki gün yüzme eğitimi alıyor. Yüzme eğitmenleri haftanın 6 günü öğrencilere yüzme dersi veriyor.

Yaz sonunda eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı öğrenciler, kültür ve gençlik merkezlerindeki kapalı yüzme havuzlarına alınacak ve eğitimlerine orada devam edecekler. Kapalı yarı olimpik havuzlarda verilen eğitimlerle profesyonel yüzme takımı oluşturulacak.

"PROFESYONEL BİR YÜZÜCÜ OLMALARI İÇİN DE TEŞVİK EDİYORUZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimizin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmesi için etkinlik alanımıza havuz kurduk. Burada 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın su fobilerini yenerek yüzmeyi öğrenmelerinin yanı sıra profesyonel bir yüzücü olmaları için de teşvik ediyoruz. Burada başarılı olan istekli gençlerimizin kapalı yüzme havuzlarında eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ailelerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

HIZMET TESİSLERİNDE DE EĞİTİME DEVAM

Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda da 7-40 yaş aralığındaki ilçe sakinleri için yüzme eğitimleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi, Çocuklara Yüzme Eğitimi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement