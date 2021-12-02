Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)
17.00 Türk Hava Yolları- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA
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