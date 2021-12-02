Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

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