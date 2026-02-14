Sultanlar Ligi'nde 22. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Spor

Sultanlar Ligi'nde 22. Hafta Sonuçları

Sultanlar Ligi'nde 22. Hafta Sonuçları
14.02.2026 22:42
Sultanlar Ligi'nde 22. hafta maçları tamamlandı, önemli sonuçlar alındı.

SULTANLAR Ligi'nde 22'nci hafta oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13)

Fenerbahçe Medicana - İlbank: 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)

Bahçelievler Belediyespor - VakıfBank: 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)

Aras Kargo - Aydın BBSK: 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Beşiktaş - Göztepe: 1-3 (24-26, 25-17, 16-25, 20-25)

Nilüfer Belediyespor Eker - Kuzeyboru: 3-2 (25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12)

Türk Hava Yolları - Galatasaray Daikin: 2-3 (25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15)

Kaynak: DHA

