Sultanlar Ligi\'nde 22. Hafta Sonuçları

SULTANLAR Ligi'nde 22'nci hafta oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit: 3-2 (25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13)
Fenerbahçe Medicana - İlbank: 3-0 (25-21, 25-21, 25-20)
Bahçelievler Belediyespor - VakıfBank: 0-3 (21-25, 23-25, 20-25)
Aras Kargo - Aydın BBSK: 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)
Beşiktaş - Göztepe: 1-3 (24-26, 25-17, 16-25, 20-25)
Nilüfer Belediyespor Eker - Kuzeyboru: 3-2 (25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12)
Türk Hava Yolları - Galatasaray Daikin: 2-3 (25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15)
