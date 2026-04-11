Sultanlar Ligi'nde Play-Off Maçları Yarın Başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ikinci maçları yarın yapılacak.
Galatasaray Daikin ve Aras Kargo'nun 1-0 önde olduğu serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
13.00 Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (Cengiz Göllü)
