Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda tam abluka uygulanacağını ve İran’a gidecek ve İran'dan gelen tüm gemile müdahale edileceğini açıklaması, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.

NEW YORK BORSASI'NDA KAYIP

Bu gelişmenin ardından New York Borsası güne düşüşle başlarken, endekslerdeki kayıp kısa sürede yüzde 0,73 seviyesine ulaştı. Enerji koridorundaki gerilim, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına neden oldu.

Piyasa uzmanları, dünyanın en kritik petrol geçiş güzergahındaki bu gerginliğin enerji fiyatlarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Gün boyu negatif bir seyir izlemesi beklenen borsanın, bölgeden gelecek yeni haberlere ve olası misilleme açıklamalarına göre yön bulacağı tahmin ediliyor. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman arayışını sürdürüyor.

NEW YORK BORSASI BGEÇEN HAFTA POZİTİF SEYRETMİŞTİ

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 3,56, Nasdaq endeksi yüzde 4,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 3,04 yükseldi. Gelecek hafta ABD'de önemli bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin açıklayacakları finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Bu arada ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda 47,6 ile tüm zamanların en düşük seviyesine inerken, piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, nisanda yüzde 3,8'den yüzde 4,8'e tırmandı ve Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede fabrika siparişlerinin tutarı ise şubatta önceki aya kıyasla yatay seyrederek 619,6 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 164 milyar dolara çıktı.

Gelecek hafta pazartesi ikinci el konut satışları, salı üretici fiyat endeksi (ÜFE) enflasyon, çarşamba New York Fed sanayi endeksi, perşembe sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.