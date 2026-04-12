MAREV\'in Yeni Dönemi Başladı

12.04.2026 12:12
MAREV Gaziantep Şubesi'nde yapılan genel kurulda Abdülkerim Arslan yeniden başkan seçildi.

Gaziantep'in en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Gaziantep Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut Başkan Abdülkerim Arslan yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Gaziantep'te yaşayan Mardinlilerin yardımlaşma, dayanışma ve eğitim odağındaki buluşma noktası olan MAREV Gaziantep Şubesi, Olağan Genel Kurulu'nu bugün gerçekleştirdi. Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın yanı sıra bölgenin önde gelen iş insanları, sanayiciler ve vakıf üyelerinin katılımıyla düzenlenen kongrede, Divan Başkanlığını Mehmet Emin Türk yaparken divan üyeliklerini de Hadi Çelik ve Hüseyin Pak yaptı. Kongrede MAREV'in geçmiş dönem faaliyetleri ibra edilirken gelecek projeksiyonu da üyelerle paylaşıldı.

"Eğitim önceliğimiz olmaya devam edecek"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından üyelere teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Arslan, MAREV'in misyonuna vurgu yaptı. Arslan, yaptığı konuşmada, "Vakfımız, kurulduğu günden bu yana 'doğduğu kent ile doyduğu kent' arasında sarsılmaz bir köprü olmuştur. Bizim en büyük yatırımımız insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Yeni dönemde de üniversite öğrencilerimize sağladığımız bursları artırmak ve gençlerimizin Gaziantep sanayisi ile entegrasyonunu sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere bu onurlu görevi yeniden layık gören tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sosyal ve kültürel projeler hız kesmeyecek

Genel kurulda, vakfın sadece eğitimle sınırlı kalmayıp Mardin'in kadim kültürünü Gaziantep'te yaşatmaya yönelik projelerine de değinildi. Yeni yönetim döneminde; sosyal yardımlaşma ağının genişletilmesi, kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve Gaziantep'in sosyal dokusuna sunulan katkıların artırılması hedefleniyor. Abdülkerim Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Hasan Erol, Yılmaz Aktürk, Abdulbaki Çelik, Osman Şimşek, Hilali Hacımustafaoğlu, Abdulkadir Gümüş, Abdulhalim Ünverdi ve Murat Güven yer aldı. Kongre, yeni yönetim kurulunun toplu fotoğraf çekimi ve tebriklerin kabulüyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:12:44.
