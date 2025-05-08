Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferler tüm hızıyla sürerken, sürpriz bir transfer bombası patladı.
Aras Kargo, Uçan Kanadalı lakabıyla bilinen Anna Smrek'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, "2003 doğumlu Anna Smrek, pasör çaprazı mevkisinde oynamaktadır. Kanada doğumlu oyuncu, kariyerinde Wisonsin Univ. ve Vero Volley Milano formaları giydi." ifadeleri kullanıldı.
2.07 boyundaki 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu uzun boyu ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Wisconsin Üniversite takımında dikkatleri üzerine çeken Smrek, geçen sezon başında İtalya'nın güçlü takımı Vero Volley Milano'ya transfer olmuştu. Smrek, İtalya'da takımıyla lig ve kupa ikinciliği yaşadı.
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak transfer! Anna Smrek'i duyurdular - Son Dakika
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