Suluova\'da Yağlı Güreş Şöleni

Amasya'nın Suluova ilçesinde yağlı güreş organizasyonu düzenlendi.

Suluova Belediyesi tarafından 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Suluovalı milli güreşçiler merhum Hüseyin Yener, Sadık Esen, Yusuf Demir ve Ali Şahin anısına yağlı güreş organizasyonu yapıldı.

Yedikır Sosyal Tesislerindeki yağlı güreşlere Amasya Valisi Önder Bakan, İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve 470 pehlivan katıldı.

Pehlivanlar 14 boyda er meydanında kıran kırana mücadele verdi. Başpehlivanlığı finalde Serhat Balcı'yı yenen Bekir Eryücel kazandı.

Suluova İlçe Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Eylül şenlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz 1 Eylül şenliklerinin son günü yağlı güreşleri yapmak için burada bulunmuş oluyoruz. Burada birlikteyiz. 1 Eylül şenlikleri kapsamında yapmış olduğumuz geleneksel yağlı güreşlerinin geçtiğimiz sene karakucaktı, bu sene yağlı güreşlere çevirdik. Rabbim inşallah bundan sonra da yağlı olarak devam etmeyi nasip eyler bizlere." dedi.

Yağlı güreşlerde başpehlivan olan Bekir Eryücel de "Ustamdan Allah razı olsun beni buralara getirdiği için, çalıştırdığı için. Ailemden, eşimden ve herkesten Allah razı olsun. Öbür sene görüşmek dileğiyle. Hedef seneye Kırkpınar'da birincilik inşallah Allah kısmet ederse." diye konuştu.

14 boyda dereceye giren ve başpehlivanlara madalyalar, Başpehlivan olan Bekir Eryücel'e de kemeri Vali Önder Bakan, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından verildi.