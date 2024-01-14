 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık - Son Dakika
Üye Girişi

Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. Sumudica, takımının ruhunu kazandıklarını ve Fenerbahçe'nin maçtan korktuğunu gösterdiklerini söyledi. Ayrıca, takımının oyunundan memnun olduğunu ve ligde kalmak için puan toplamaya odaklandıklarını dile getirdi.

Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık
14.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:38
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadıklarını belirtti.

Maça ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Bugün takımın ruhunu kazandık. Fenerbahçe ile kendimizi finansal ve kadro olarak kıyaslayamayız. Benim oyuncularım onlar kadar mücadele etti. Taktiksel olarak çok iyi kapattık. Maçın sonu benim için sürpriz oldu, rakip takım çok sevindi, 1-0'a rağmen Real Madrid'e karşı kazanmış gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi... Benim için bu daha iyi, bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. Fenerbahçe 3-0, 5-0, 7-0 gibi sonuçlar aldığı için bugün gerçekten acı çekti. Rakibimiz büyük olmasına rağmen gerçekten acı çektirdik."

Takımının oyunundan mutlu olduğunu ve ligde kalmak için puan toplamaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sumudica, EMS Yapı Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına odaklandıklarını dile getirdi.

Kulüp başkanıyla transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini belirten Sumudica, takıma bir orta saha oyuncusu kattıklarını, 2 transfer daha yapacaklarını ifade etti.

Sumudica, bir basın mensubunun Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İstediğimiz bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı." sözlerine ilişkin sorusuna yönelik, şunları kaydetti:

"İsmail hocanın saygı duyması gerekiyor. Sadece taktik ve futbolla ilgili konuşması gerekiyor. İstiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkarabilirlerse isterse bütün maçları orada oynayalım, biz de burada oynuyoruz. Hocanın şehre ve kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Profesyonel anlamda baktığınız zaman zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sahamız böyle istiyorsa gider şehrin başka bir yerinde oynarız. Biz burada oynuyoruz ve onun da kabul etmesi gerekiyor. Biz Sivas'a gideceğiz belki hava -8 derece olacak ve orada puan kaybedince bu benim bahanem mi olacak?"

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:44:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement