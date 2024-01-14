Sumudica: Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadıklarını belirtti.

Maça ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Bugün takımın ruhunu kazandık. Fenerbahçe ile kendimizi finansal ve kadro olarak kıyaslayamayız. Benim oyuncularım onlar kadar mücadele etti. Taktiksel olarak çok iyi kapattık. Maçın sonu benim için sürpriz oldu, rakip takım çok sevindi, 1-0'a rağmen Real Madrid'e karşı kazanmış gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi... Benim için bu daha iyi, bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. Fenerbahçe 3-0, 5-0, 7-0 gibi sonuçlar aldığı için bugün gerçekten acı çekti. Rakibimiz büyük olmasına rağmen gerçekten acı çektirdik."

Takımının oyunundan mutlu olduğunu ve ligde kalmak için puan toplamaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sumudica, EMS Yapı Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına odaklandıklarını dile getirdi.

Kulüp başkanıyla transfer görüşmesi gerçekleştireceklerini belirten Sumudica, takıma bir orta saha oyuncusu kattıklarını, 2 transfer daha yapacaklarını ifade etti.

Sumudica, bir basın mensubunun Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "İstediğimiz bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı." sözlerine ilişkin sorusuna yönelik, şunları kaydetti:

"İsmail hocanın saygı duyması gerekiyor. Sadece taktik ve futbolla ilgili konuşması gerekiyor. İstiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkarabilirlerse isterse bütün maçları orada oynayalım, biz de burada oynuyoruz. Hocanın şehre ve kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Profesyonel anlamda baktığınız zaman zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sahamız böyle istiyorsa gider şehrin başka bir yerinde oynarız. Biz burada oynuyoruz ve onun da kabul etmesi gerekiyor. Biz Sivas'a gideceğiz belki hava -8 derece olacak ve orada puan kaybedince bu benim bahanem mi olacak?"