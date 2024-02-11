Sumudica: Maçın başındaki golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi - Son Dakika
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Sumudica: Maçın başındaki golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi

Sumudica: Maçın başındaki golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün gerçekten mutluyum. 1-0'dan maçı çevirdik. Maçın başında gelen golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık' dedi.

11.02.2024 20:01
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- Marius Sumudica: "Maçın başındaki golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi"

İSTANBUL - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten mutluyum. 1-0'dan maçı çevirdik. Maçın başında gelen golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün gerçekten mutluyum. 1-0'dan maçı çevirdik. Maçın başında gelen golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık. Burada kazanmak gerçekten kolay değil. İstanbulspor'dan 2 maçta 6 puan aldık. Herkes bizim açımızdan son 7 maçı değerlendiriyor. Son 7 maçta Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenildik. Diğer takımlarla berabere kaldık. 1 puan da değerlidir. Bizim bir final maçımız var, Samsunspor ile oynayacağız. Samsun'daki maçı 2-1 kazanmıştık. Gaziantep'te 1 puan bile alsak averajla Samsunspor'un üstünde olacağız. Kazanmak için oynayacağız. Fikstür bizim için biraz daha avantajlı. Çünkü biz şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı maçlarımızı bitirdik. Bizimle yarışan rakiplerimiz bitirmedi. O yüzden biz bu final maçına en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sumudica: Maçın başındaki golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi - Son Dakika


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