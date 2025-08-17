Sunderland, Nordi Mukiele'yi Transfer Etti - Son Dakika
Sunderland, Nordi Mukiele'yi Transfer Etti

17.08.2025 15:57
İngiltere'nin Sunderland kulübü, PSG'den Nordi Mukiele ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza attı.

Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İngiltere, Fransa, Futbol, Finans, Spor, PSG, Son Dakika

