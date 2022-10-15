Süper Amatör'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bugün tek maçla başlayacak olan 6. hafta, yarın oynanacak müsabakalar ile devam edecek. 5 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
15 Ekim 2022 Cumartesi
Sungur FK- Akkışlaspor: Ahmet Ulu
16 Ekim 2022 Pazar
Amaratspor- Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç
Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Keğin
Atletikspor-Yahyalıspor: Alim Kandemir
Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Volkan Oğuz
Argıncıkspor- Özvatan Gençlikspor: H.Mehmet Ekmekyermez
Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji: Suat Alptekin
Esentepespor-Gültepespor: Ahmet Çıtak
Erciyes Esen Makina FK- Kayseri Şekerspor: Cem Eray Eşmekaya - KAYSERİ
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