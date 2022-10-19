Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. İlk 6. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de A Grubunda Kayserigücü FK ve B Grubunda Erciyes Esen Makina FK liderlik koltuğunda oturan takımlar oldular. Kayserigücü FK ligin 6.haftasını hükmen galibiyetle tamamlarken Kocasinan Ülküspor ve Kayseri Gençlerbirliği takımları ise haftayı BAY olarak geçtiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Süper Amatör Küme'de büyük heyecan - Son Dakika

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