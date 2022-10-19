Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 7. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. İlk 6. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de A Grubunda Kayserigücü FK ve B Grubunda Erciyes Esen Makina FK liderlik koltuğunda oturan takımlar oldular. Kayserigücü FK ligin 6.haftasını hükmen galibiyetle tamamlarken Kocasinan Ülküspor ve Kayseri Gençlerbirliği takımları ise haftayı BAY olarak geçtiler.
Süper Amatör Küme 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Özvatan Gençlikspor 2-3 Argıncıkspor
Kayseri Simya 2-1 Gaziosmanpaşaspor
Kocasinan Şimşekspor 3-3 Trend Gayrimenkulspor
Kocasinan Yemlihaspor 2-0 Amaratspor
Akkışlaspor 2-2 Sungur FK
Yahyalıspor 1-1 Kayseri Atletikspor
Başakpınar Belediyespor 2-3 Kayseri Yolspor
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Kayseri Şekerspor
Gültepespor 2-3 Esentepespor
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