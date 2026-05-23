Süper Kupa 2026 Yarı Finalleri Belli Oldu

SÜPER Kupa 2026'nın yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dün akşam oynanan 64'üncü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından, geçtiğimiz sezondan itibaren yeni formatıyla oynanmaya başlanan Süper Kupa'nın yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Süper Kupa 2026'nın yarı final müsabakalarında Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Süper Lig ikincisi Fenerbahçe karşılaşacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecek. TFF, Süper Kupa müsabakalarının oynanacağı tarih ve stadyumların daha sonra ilan edileceğini bildirdi.