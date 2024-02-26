Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.

26.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:34
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ KULLANILAMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" kullanılmayacak. Nedeni ise Şanlıurfa Stadı'nda teknik ve altyapı yetersizliği.

Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA

TFF, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve yaşanan aksiliklerden dolayı ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacağını duyurmuştu.

Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Özkan Eken: Her iki takımın lehinde ve aleyhinde bir pozisyon olursa gene haftalarca konuşulacak oynanması gereken bir maçı doğru dürüst bir stat da oynatamayan bir federasyonada yazıklar olsun o koltukları boşuna işgal etmeyin biz demiyoruz ki o stat da oynanması 3 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak - Son Dakika
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