Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı

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Amerikan Futbolu'nun en büyük organizasyonu Süper Kupa'da yıldız oyuncu Travis Kelce'nin sevgilisi, ünlü şarkıcı Taylor Swift, tribünlerden beklemediği bir tepki aldı. Maçı özel locadan izleyen Swift, stadyumun ekranında gösterildiğinde binlerce taraftar onu yuhalamaya başladı. Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

10.02.2025 09:47
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Amerikan Futbolu'nun en büyük organizasyonu Süper Kupa'da ilginç anlar yaşandı. Kansas City Chiefs takımının yıldız oyuncusu Travis Kelce'nin sevgilisi dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, tribünlerden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Maçı özel locadan takip eden Swift, dev ekranda gösterildiğinde stadyumu dolduran binlerce taraftar onu yuhalamaya başladı. Bu duruma şaşıran Swift'in, yanında oturan rap şarkıcısı arkadaşı Ice Spice'a dönerek "Ne oluyor?" diye sorduğu görüntülendi.

Durumu kurtarmaya çalışan Swift, zoraki bir gülümseme takınsa da, yüz ifadesinden rahatsız olduğu açıkça belliydi.

Olay sosyal medyada da yankı buldu. NFL taraftarları, pop yıldızının maçtaki varlığından duydukları rahatsızlığı dile getirdi:

"Bu kadın gerçekten anlamıyor mu? NFL taraftarları onun hayranları değil."

"Swift'in yuhalanırken yüzündeki şaşkınlık görülmeye değerdi."

"Anlamak istemiyorlar. Biz onu burada istemiyoruz."

Amerikan futbolu yorumcuları, Philadelphia Eagles taraftarlarının tarihte Noel Baba kılığındaki maskotu bile yuhaladıklarını hatırlatarak, "Eagles taraftarları Noel Baba'yı bile yuhaladı, Taylor Swift'i yuhalayacakları belliydi" yorumunu yaptı.

Bu gergin atmosfer, sahaya da yansıdı. İlk yarının sonlarına doğru Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes'un kötü oyunuyla henüz sayı üretemezken, Eagles 17-0 öne geçti. Mahomes birkaç kez rakip savunma tarafından yakalandı (sack) ve bir de sayıyla sonuçlanan top kaybı (pick-six) yaptı.

Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı
Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı
Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı
Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı

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Son Dakika Spor Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa maçında yuhalanan şarkıcı Taylor Swift, neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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