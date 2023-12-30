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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

30.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:32
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Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.

MANEVİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTI

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı

BAKAN TUNÇ SİNYALİ VERDİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin gün içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" dedi.

Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
YORUMLAR (2)
  • Mevlut Emre: iyi yapıyorlar boş boş konuşan o kadar varki yok ali koç yapmış yok tff sorumlu kardeşim bizim maç kendi sıtadında oynanabilir demiş sen bizim kuralar geçer yok onla cikamazsin yok bu olmuş geçeceksiniz Yanıtla 5 3
  • günahkar kisi5: REZALET Yanıtla 5 1

İçişleri Bakanı, Süper Kupa, Riyad, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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