Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı

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Maç neden iptal oldu? İşte Süper Kupa krizinin perde arkasında yaşananlar

Riyad'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından yapılan bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alındığını duyurdu.

MANEVİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTI

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provakasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İşte Yerlikaya'nın o paylaşımı;

BAKAN TUNÇ SİNYALİ VERDİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin gün içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" dedi.