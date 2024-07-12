Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler - Son Dakika
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Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Lask Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu. Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler" dedi.

12.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:39
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya'da oynanan Lask Linz hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk , "Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik" dedi.

''ALLAH SABIR VERSİN"

Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ OLDU"

Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Okan Buruk, ''Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler" dedi.

Süper Kupa\'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş\'ın istediğini seçmişler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • AZİZ BAL: Daha şimdiden başladı eyyama okan efendi… 54 26 Yanıtla
    Emir Kozcu: Okan Buruk mayıs ayında Urfa da alt yapı takımıyla kupa maci yapacağını düsunmüs sanirim. 20 11
  • Özcan Tekaltı: Zaten senin işin gücün fenere ve beliktaşa laf söylemek 44 22 Yanıtla
  • Aslı Karadağoğlu: Ağlamalar başlasın?? 32 17 Yanıtla
  • Osman A: Ohooooo anlaşıldı.Lig başlamadan ağlamalar başladı.Yarın öbür gün" Biz en başından beri söylüyoruz Gs nin üstüne oynuyorlar " demeye başlayıp,başarısız olma durumunda kendilerine günah keçisi bulacaklar. 28 12 Yanıtla
  • Celal Kocatürk: Sende herşeye ağlar oldun alıştın tabi yıllardır sırtını malum yerlere dayamaya 19 11 Yanıtla
  • barış özcan: Madem saha bu kadar kötü, bjk niye istesin. Sana kötüyse herkese kötü, O yüzden çık oyna kim kazanırsa kazansın. 20 7 Yanıtla
  • Mustafa Naz: istiyorlarki biz ne dersek o olsun.sonrada adaletten bahsederler. 17 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi erken degilmi simdiden basladin ? 15 4 Yanıtla
  • Uğur Çiçek: Korkma Okan acımıcak 13 5 Yanıtla
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