Süper Kupa\'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş\'ın istediğini seçmişler

Spor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Avusturya'da oynanan Lask Linz hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk , "Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik" dedi.

''ALLAH SABIR VERSİN"

Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat'ta mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ OLDU"

Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Okan Buruk, ''Ben Olimpiyat Stadı'nı istemiyordum ama herhalde en kolaya gelen Olimpiyat Stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler" dedi.